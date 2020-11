Der Autor aus Indien beschreibt, in welcher Situation sich die Welt aufgrund der exzessiven und ungerechtfertigten Maßnahmen befindet, die ergriffen wurden, um die Verbreitung von Covid-19 aufzuhalten. Er zeigt, wie die Pandemie insbesondere die von sozialer Armut betroffenen Gemeinschaften beeinflusst. Er konzentriert sich auf die ausgebeuteten Gemeinschaften Indiens, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Neben Gemeinschaften, die als „Unberührbare“ von der Hindu Religion gebrandmarkt werden, gehören dazu weitere Kasten und Gruppen, die sozialer Ächtung und Stigma ausgesetzt sind. Im Zuge der jüngsten Bewegungen für soziale Gerechtigkeit im Land haben diese Gemeinschaften, die die Mehrheit der Bevölkerung Indiens ausmachen, begonnen, sich selbst als „Bahujan“ — Menschen in der Mehrheit — zu bezeichnen, als Ausdruck ihrer Solidarität. „Bahujan“ ist ein konzeptioneller Begriff, der erstmals vor etwa 2.500 Jahren in den Lehren Buddhas Erwähnung findet. Es ist ein globaler Begriff, der die Einheit der Mehrheit betont und alle ausgebeuteten und benachteiligten Gruppen umfasst, einschließlich derjenigen, die Opfer von Rassismus und Geschlechterdiskriminierung sind. Das Wort „Bahujan“ wird im Artikel in diesem Zusammenhang und in dieser Bedeutung verwendet.