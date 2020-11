Weltweiter Impfpass wird für Reisen erforderlich sein

Auf einen Blick

Die Zwangsimpfung ist Teil des Plans, das globale Wirtschaftssystem zu „resetten“ und das Leben, wie wir es kennen, für immer zu verändern. Jetzt werden globale Impfpässe eingeführt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Impfstatus eine Voraussetzung für Reisen sein wird.

CommonPass ist ein digitaler „Gesundheitspass“-Entwurf, der von „The Commons Project“, dem Weltwirtschaftsforum und der Rockefeller Foundation initiiert wurde.

Wenn Sie Ihr Testergebnis oder Ihren Impfstoff erhalten, werden diese Daten in eine App auf Ihr Mobiltelefon geladen. Die App generiert einen Barcode, der dann am Flughafen, beim Check-in im Hotel und überall dort, wo eine Überprüfung des Impfstatus für notwendig erachtet wird, gescannt wird.

Das digitale Abfertigungssystem CommonPass wird derzeit von United Airlines auf Flügen zwischen London und Newark und von Cathay Pacific auf Flügen zwischen Hongkong und Singapur getestet.

In einem Weißbuch vom April 2020 legte die Rockefeller Foundation einen strategischen Rahmen fest, der eindeutig darauf abzielt, Teil einer permanenten Überwachungs- und sozialen Kontrollstruktur zu werden, die die persönliche Freiheit stark einschränkt.

Auf der ganzen Welt gibt es beträchtliche Widerstände gegen eine verpflichtende COVID-19-Impfung, aber selbst wenn der Impfstoff am Ende „freiwillig“ ist, wird die Verweigerung der Impfung schwerwiegende Folgen für die Menschen haben, die ihre Freiheit weiterhin genießen wollen.

Seit Monaten stehen die Zeichen an der Wand: Die Zwangsimpfung ist Teil des Plans, das globale Wirtschaftssystem zu „resetten“ und das Leben, wie wir es kennen, für immer zu verändern. Jetzt werden tatsächlich globale Impfpässe eingeführt, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Impfstatus eine Voraussetzung für Reisen sein wird.

Wie freiwillig ist es denn, wenn man den COVID-19-Impfstoff haben muss, wenn man das Land – oder vielleicht sogar den Staat – in dem man lebt, irgendwann im Laufe des restlichen Lebens verlassen will?

CommonPass1 ist ein digitaler „Gesundheitspass“-Entwurf, der von „The Commons Project“, dem Weltwirtschaftsforum und der Rockefeller Foundation initiiert wurde, die in der ersten Juliwoche 2020 mehr als 350 Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor in 52 Ländern zusammenbrachte, um einen gemeinsamen Rahmen „für die sichere Wiedereröffnung der Grenzen“ auf der ganzen Welt zu entwerfen. Der vorgeschlagene Rahmen umfasst Folgendes:…..

