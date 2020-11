PayPal kündigt die Konten von Kunden die sich politisch inkorrekt verhalten

Falls Sie es nicht wussten: PayPal, der Partner von eBay, hat Konten gesperrt, Gelder beschlagnahmt und alle möglichen anderen illegalen Verhaltensweisen angewandt, die sich speziell gegen Kunden richten, die als politisch inkorrekt gelten. Die Domainregistrierungs- und Hosting-Plattform Epik schreibt, dass dies mit all der Verleumdung, Diebstahl, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Belästigung von Kunden einhergeht, die jetzt die routinemäßigen Geschäftspraktiken von PayPal abgrenzen.

Als eines der Unternehmensziele von PayPal hat Epik vor kurzem ein Update veröffentlicht, in dem erklärt wird wie der CEO Dan Schulman strategisch geplant hat, PayPal zu einem weiteren faschistischen Technologieriesen um zu wandeln, der sich nur an Linke wendet. Wie aus zahlreichen Interviews, die er in den….

Quelle: PayPal now terminating user accounts, stealing money from users that support free speech