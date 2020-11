John Kerry – ist Schwab’s Mann in Davos und in Biden’s Kabinett

John Kerry ist ein Mann aus Davos. Er hat bereits in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum öffentlich erklärt, dass dringend ein “Great Reset” erforderlich sei, um den Aufstieg des Populismus – (d.h. der Trump-Anhänger) zu stoppen. Sie sind der Meinung, Trump sei wegen des “Populismus” gewählt worden, so dass er damit diejenigen unterdrücken wollte, die für Trump gestimmt haben, was antidemokratisch ist. Er predigt Totalitarismus, weil sie Recht haben und alle anderen sich deshalb irren müssen. Kerry schwor, dass Amerika unter einer Biden-Regierung dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten würde, um den Great Reset voranzutreiben, fügte aber hinzu, dass dies “nicht genug” sei.

“Die Idee eines Reset ist wichtiger als je zuvor”, so Kerry. Er fügte hinzu: “Ich persönlich glaube … wir stehen am Anfang einer extrem aufregenden Zeit.

Eine Biden-Administration wird einen Bürgerkrieg heraufbeschwören. Texas könnte sich genauso gut jetzt von den USA abspalten. Sie beabsichtigen, die Ölindustrie auszulöschen. Sie werden Texas in die Knie zwingen. Texas trat den USA am 29. Dezember 1845 bei. Es befindet sich jetzt in seinem 20. 8,6-Jahres-Zyklus. Die Handelsklausel, eine Bestimmung der Verfassung (Artikel I, Abschnitt 8), die den Kongress ermächtigt, “den Handel mit ausländischen Nationen und zwischen den verschiedenen Staaten sowie mit Indianerstämmen zu regeln”. Die Handelsklausel wird traditionell sowohl als Gewährung einer positiven Autorität an den Kongress als auch als stillschweigendes Verbot staatlicher Gesetze und Vorschriften interpretiert, die den zwischenstaatlichen Handel behindern oder diskriminieren (die so genannte “ruhende” Handelsklausel). Unter einer Biden-Regierung haben die Demokraten bereits Pläne geschmiedet, dem Obersten Gerichtshof die Befugnis zu entziehen, über bestimmte Gesetze zu entscheiden.

Im Fall PATCHAK v. ZINKE, SECRETARY OF THE INTERIOR, bestätigte das Gericht schließlich den Gun Lake Trust Land Reaffirmation Act (Gun Lake Act) gegen eine Anfechtung der Gewaltenteilung. Da sich jedoch eine Mehrheit des Gerichts nicht auf die Rechtsgrundlage für seine Entscheidung einigen konnte, bleibt die endgültige Bedeutung von Patchak in Bezug auf die Macht des Kongresses über die Gerichte ungewiss. Die verschiedenen Meinungen in Patchak signalisieren scharfe Meinungsverschiedenheiten über den Gerichtshof hinsichtlich des Umfangs der Befugnis des Kongresses, die Zuständigkeit der Bundesgerichte “abzuschaffen”. Während mindestens vier Richter diese Befugnis anscheinend als “plenar” ansehen, vertreten mindestens vier andere Richter eine eingeschränktere Auffassung von der Autorität des Kongresses.

Die Biden-Administration wird sich dafür einsetzen, dass der Oberste Gerichtshof in Haustierfragen von der Abtreibung bis zum Sozialismus keine Entscheidungen mehr trifft. In der Rechtssache HARRIS gegen McRAE, 448 U.S. 297 (1980), entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Verfassung negativ sei und die Regierung als solche nicht verpflichtet sei, Sozialprogramme zu schaffen oder im Namen eines Bürgers für irgendetwas zu bezahlen. Die Verfassung sollte eher ein NEGATIVER BESCHRÄNKUNGSBESCHRÄNKUNG der Regierung als eine Positivliste von Rechten für den Einzelnen sein.

Machen Sie sich also bereit. Die Biden-Regierung wird die Vereinigten Staaten von Grund auf verändern, indem sie per Exekutivverfügungen Abstimmungen im Kongress oder Debatten umgeht. Sie argumentierten, Kennedy sei katholisch, und dasselbe Argument wurde gegen Barretts Berufung an den Obersten Gerichtshof vorgebracht, dass sie sich aufgrund ihrer Religion dem Papst unterordnen würden. Diesmal sind die Demokraten dem Weltwirtschaftsforum unterwürfig. Verabschieden Sie sich vom Obersten Gerichtshof, wenn es um etwas Bedeutsames geht.

Quelle: John Kerry – Schwab’s Davos-Man in Biden’s Cabinet