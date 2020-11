Joe Bidens Wahl: ein interventionistischer Außenminister

(The Associated Press)

Am Montag kündigte Joe Biden an, dass er seinen langjährigen Berater Anthony Blinken als Außenminister für die neue Regierung nominieren wird. Blinken kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der er sich für Interventionen in Länder wie Irak, Syrien, Libyen und Jemen eingesetzt hat.

Blinken war Bidens oberster Berater im Jahr 2002, als Biden im Senat einen Vorstoß anführte, um George W. Bush den Einmarsch in den Irak zu ermöglichen. Im Jahr 2006 verfasste Biden einen Gastkommentar für die New York Times, in der er die Aufteilung des Irak in drei getrennte autonome Zonen mit einer Zentralregierung in Bagdad forderte, die später als “weiche Aufteilung”…..