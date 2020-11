Fliegender Drache, abstürzender Adler

Vier in einer Woche komprimierte geoökonomische Gipfeltreffen erzählen die Geschichte, wo wir in diesen überaus dystopischen Zeiten stehen…

Auf der (virtuelle) Unterzeichnung des RCEP in Vietnam folgten das ebenso virtuelle BRICS-Treffen in Moskau, das APEC-Treffen in Malaysia und das G20-Treffen am vergangenen Wochenende in Saudi-Arabien.

Zyniker haben es nicht versäumt, das spektakuläre Theater des Absurden zu bemerken, dass die Top 20 – zumindest theoretisch – Volkswirtschaften diskutieren, was wohl der Wendepunkt im Weltsystem ist, der mit einer enthauptungsfreundlichen Wüstenöl-Hacienda mit einer Mentalität des 7. Jahrhunderts verbunden ist .

Die Erklärung von Riad tat ihr Bestes, um die düstere Stimmung auf dem Planeten zu heben, indem sie versprach, “alle verfügbaren politischen Instrumente” (keine genauen Angaben) einzusetzen, um Covid-19 einzudämmen und die Weltwirtschaft heldenhaft zu “retten”, indem sie die globale Pandemievorsorge, die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen – in Verbindung mit einem Schuldenerlass – für den globalen Süden “vorantreibt”.

Kein Wort über The Great Reset – das von Herrn Schwab aus Davos ausgeheckte….

