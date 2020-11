Die undurchsichtigen ausländischen Akteure hinter dem US-Wahlbetrug

journal-neo.org F. William Engdahl

Inmitten dokumentierter Geschichten über „gewöhnlichen“ US-Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl am 3. November, einschließlich falscher Ausweise, der Stimmabgabe toter Wähler und verdächtiger einseitiger Briefe bei der Stimmabgabe in wichtigen von den Demokraten regierten Staaten, weisen weitere Beweise auf die Rolle hoch entwickelter ausländischer Akteure hin, die sich mit Elementen der schlechten US-Deep State-Akteure zusammentun und einen dreisten, höchst illegalen Versuch unternehmen, Präsident Trump zu stürzen und ihn durch einen gefügigeren, kompromittierten Joe Biden zu ersetzen, der der Great Reset Agenda des Weltwirtschaftsforums und Bill Gates folgen wird. Im Zentrum scheint eine Gruppe von undurchsichtigen Privatunternehmen zu stehen, die seit 2002 die Wahlen nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern dominieren. Wenn man sie unbehelligt lässt, wird dies nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten katastrophale Folgen haben.

Heute werden die Unternehmen, die US-Wahlmaschinen und die dazugehörige Software anbieten, von drei Einheiten dominiert: Dominion Voting Systems aus Toronto (Kanada), SGO Smartmatic aus dem Vereinigten Königreich und ES&S aus Omaha. Zwei der drei sind ausländische Unternehmen. Dies an sich ist Grund zur Besorgnis. Aber es geht viel tiefer.

Das HAVA-Gesetz von 2002

Vor der US-Wahl 2000, bei der ein dünner Rand von fehlerhaften Papierstimmzetteln, der berühmte „hängende Wahlzettel“, die Wahl von George W. Bush bestimmte, war die Rolle der computergestützten Wahlmaschinen sehr begrenzt. Das änderte sich 2002, als der Kongress ein Gesetz verabschiedete, das anscheinend das Problem der Lochkartenstimmzettel beenden sollte. Seitdem haben private Unternehmen Wahlen durchgeführt.

Am 29. Oktober 2002 unterzeichnete Präsident G.W. Bush den „Help America Vote Act of 2002“ (HAVA). Das Gesetz schuf eine neue Bundesbehörde, die United States Election Assistance Commission, die als Clearingstelle für Informationen der Wahlverwaltung dienen sollte; es schuf Bundesmittel, um den Bundesstaaten bei der Verbesserung der Wahlverwaltung und der „Ersetzung veralteter Wahlsysteme“ zu helfen. Schließlich schlug das Gesetz die Schaffung von Mindeststandards vor, denen die Bundesstaaten in mehreren Schlüsselbereichen der Wahlverwaltung folgen sollten. Russell Ramsland, ein Cyber-Sicherheitsexperte, der LI Security Operations gegründet hat, sagte vor kurzem einem Fernsehinterviewer, dass die so genannten Mindeststandards nie geschaffen wurden. Was das Gesetz tat, war, den Staaten Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie ihr Wahlmanagement an private Unternehmen wie ES&S, Dominion, Smartmatic und einige kleinere auslagern konnten. Bis 2018 kontrollierten diese Cyber-Electronic-Voting-Firmen 92 Prozent des Marktanteils der US-Wahlen. Zweiparteiliche Wahlbeobachter konnten die Integrität der Wahlstimmen theoretisch nicht mehr gewährleisten. Computer, proprietäre Software und all ihre Schwachstellen waren nun unter Kontrolle.

Smartmatic

Bis 2004 wurden mehrere junge Software-Profis in Caracas, Venezuela, vom umkämpften sozialistischen Regime von Hugo Chávez aufgefordert, ihm….

