Der Great Reset der Bertelsmann Stiftung

Ich hatte gefragt, wo die sonst so aktiven Stiftungen bleiben, mit Vorschlägen, wie wir uns langfristig mit Corona arrangieren können. Stattdessen hat die Bertelsmann Stiftung nun sechs Szenarien für Deutschland im Jahr 2040 herausgebracht. Dahinter verbirgt sich ein Programm für den neoliberalen Post-Pandemie-Neustart der Gesellschaft. Eine Frage ist: Was tun Gewerkschafter bei so einem Projekt?

“Die Coronakrise setzt Deutschlands Wirtschaft unter Druck: Exporte brechen ein, Betriebe schließen, Geschäftsmodelle sind in Frage gestellt. Corona beherrscht die öffentliche Debatte und bestimmt das Handeln von Politik und Wirtschaft”, schreibt die Bertelsmann Stiftung in Ihrer Publikation “Sechs Szenarien für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, die sie am 16.11. veröffentlichte, um gleich hinzuzufügen: “Gerade in einer Krise ist es aber auch wichtig, über die aktuelle Lage hinaus zu schauen.”

Deshalb hat die Stiftung “28 junge Verantwortungsträger:innen aus ganz Deutschland” auf das Jahr 2040 blicken lassen. In der Begrifflichkeit steckt einige künstlerische Freiheit. “Jung” reicht für die Stiftung offenbar bis nah ans…..