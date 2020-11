Das Feiern von Thanksgiving inmitten Zeiten giftiger Politik und COVID-19-Lockdowns

Von John W. Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

„War is over if you want it“ – John Lennon

23. November 2020, The Rutherford Instiute

Gäbe es je einen Preis für ein Jahr mit schlechten Nachrichten im Überfluß und einem Mangel an guten Nachrichten, hätte ihn das Jahr 2020 wohl verdient. Zwischen dem giftigen politischen Theater, Pandemie-Ängsten, bundesweiten Lockdowns mit dem Beigeschmack des Kriegsrechts, einer wirtschaftlichen Achterbahnfahrt und der allgegenwärtigen Bedrohung durch den Polizeistaat war dieses harte, herzzerreißende und Übelkeit erzeugende Jahr von ebenso deutlich zu viel Haß geprägt wie von zu wenig Toleranz.

Ein Jahr, in dem die Tyrannei ein paar weitere Schritte an Boden gewann, die Freiheit einige weitere Kerben erhielt und Politik und Margen Vorrang hatten vor Anstand, Mitgefühl und Nächstenliebe.

In diesem Augenblick, überwältigt von all den Mißständen in der Welt, vermissen wir die Gemeinschaft von Familie und Freunden, die durch die Einschränkungen und COVID-19-Bedenken gezwungen sind, sich voneinander abzugrenzen.

Kein Wunder, daß es so vielen schwerfällt, an diesem Erntedankfest….