Abtreibung ist die häufigste Todesursache während der Coronakrise und tötet weltweit 37 Millionen

250,000. Das ist die Zahl der Amerikaner, die trotz der besten Bemühungen von Präsident Donald Trump und dem medizinischem Personal an vorderster Front am Coronavirus gestorben sind.

Es ist eine herzzerreißende Zahl – niemand möchte jemals jemanden an einem Virus oder einer Krankheit sterben sehen. Und Wissenschaftler, Ärzte, Krankenschwestern und andere Menschen im medizinischen Bereich haben wie wild daran gearbeitet, einen Impfstoff zu finden und Behandlungen zu entwickeln, die den Patienten helfen, sich zu erholen und schneller zu genesen.

Aber es ist auch eine Zahl, die eine gewisse Perspektive verdient.

Da weltweit Menschen Opfer gebracht haben – Verlust von Unternehmen und Arbeitsplätzen, Schließung von Schulen und Kirchen, Distanzierung, Tragen von Masken usw. – hat die Abtreibungsindustrie nirgendwo auf der Welt und vor allem nicht in den Vereinigten Staaten eine Pause eingelegt.

Infolgedessen bleibt die Abtreibung sowohl in den Vereinigten Staaten als auch weltweit die häufigste Todesursache.

Während Weltweit 1’3 Millionen Menschen an oder mit Covid gestorben sind, darunter 250.000 Amerikaner, verblassen diese tragischen Zahlen im Vergleich zur Zahl der bei Abtreibungen getöteten Babys. Die Zahl der ungeborenen Babys, die in den USA und international an Abtreibungen gestorben sind, übertrifft bei weitem beide Zahlen.

Auf der Grundlage der Worldometer-Abtreibungsstatistik gab es im Jahr 2020 weltweit bisher durchschnittlich rund 3,5 Millionen Abtreibungen pro Monat. Das bedeutet, dass in diesem Jahr etwa 37.709.161 ungeborene Babys abgetrieben wurden. Bei einem Durchschnitt von 125.000 Abtreibungen von Babys pro Tag bedeutet dies, dass die gleiche Anzahl von Babys bei Abtreibungen in nur 11 Tagen getötet wurde wie die Anzahl der Menschen weltweit, die insgesamt am Coronavirus gestorben sind. Kein Tod ist besser oder schlechter als ein anderer, und jeder Mensch hat genau dasselbe Recht auf Leben, aber der Vergleich ist erschütternd.

In den Vereinigten Staaten gibt es nach Schätzungen des Alan-Guttmacher-Instituts schätzungsweise über 2.465 Babys, die täglich bei Abtreibungen sterben. Das bedeutet, dass bis heute 796.438 Babys bei Abtreibungen getötet worden sind – mehr als dreimal so viele wie Amerikaner, die am Coronavirus gestorben sind. Aber es gibt nicht die gleiche landesweite Aufmerksamkeit für ihre Todesfälle wie bei COVID.

