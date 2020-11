Wir dürfen der Politik nicht erlauben, in Sachen Coronavirus die Wissenschaft zu kommandieren

Ron Paul

In den vergangenen Wochen sind zwei wichtige Studien veröffentlicht worden, die unser Verständnis der Covid-19-Krankheit dramatisch erweitern könnten. Es ist begrüßenswert, die Wissenschaft darüber, wie wir diese Krankheit verstehen und behandeln, zu erweitern, denn richtig verstanden kann sie Leben retten.

Das einzige Problem besteht darin, dass die Ergebnisse dieser beiden Studien das, was die Medien als gängiges Wissen über die Krankheit etabliert haben, in Frage stellen, so dass die Berichte bestenfalls ignoriert und schlimmstenfalls von den Mainstream-Medien offen verzerrt werden.

Meiner Ansicht nach ist dies eine gefährliche und törichte Unterwerfung der Wissenschaft unter die Politik und könnte durchaus noch zu vielen weiteren unnötigen Todesfällen führen.

Da ist zunächst die dänische Maskenstudie, die vor einigen Monaten….