WHO-Chef schlägt vor das die COVID-Einschränkungen auch nach Impfung weiter bestehen sollen!

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation hat vorgeschlagen, dass die Beschränkungen für Coronaviren auch nach der allgemeinen Verfügbarkeit eines Impfstoffs weiter gelten sollen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus kommentierte dies auf Twitter, nachdem bekannt wurde, dass sich mehrere neue Impfstoffe, die als wirksam im Kampf gegen COVID-19 auf dem Weg sind.

“Seit Beginn der#COVID19-Pandemie wussten wir, dass ein Impfstoff unerlässlich sein würde, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Aber es ist wichtig zu betonen, dass ein Impfstoff die anderen uns zur Verfügung stehenden Mittel ergänzen und nicht ersetzen wird”, sagte Ghebreyesus.

Since the beginning of the #COVID19 pandemic, we knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control. But it’s important to emphasise that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. #EB147 #ACTogether

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020