Vertreter von Big-Pharma Dr. Fauci: US-Bürger die keinen Impfstoff wollen sind eine größer Bedrohung als Covid

Wollen Sie keinen Impfstoff ? Fauci sagt, Sie seien eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit

Fauci und Gates sind die Vertretter von BIG-Pharma! Vertraut uns doch BITTE!

Die größte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, der sich Amerika heute gegenübersieht, ist nicht das Coronavirus (Covid-19), so Anthony Fauci. Es sind die Amerikaner, die den von Big Pharmas schnell entwickelnde experimentelle Covid-19-Impfstoffe abzulehnen.

In einem Interview mit der New York Times weinte Fauci kürzlich darüber, dass zig Millionen Amerikaner immer noch nicht kaufen, was er ihnen andrehen will, egal wie oft er versucht, damit zu hausieren.

Zur Überraschung Faucis gibt es tatsächlich Menschen da draußen, die “nicht glauben, dass dies ein Problem ist” – “dies” ist die Pandemie. Die endlose Panikmache bringt offenbar nicht das gewünschte Ergebnis, obwohl Fauci es offenbar weiter versuchen wird.

“Trotz einer Viertelmillion Todesfälle, trotz mehr als 11 Millionen Infektionen, trotz 150.000 Neuinfektionen pro Tag, glauben sie nicht, dass es real ist”, schrie Fauci. “Das ist ein echtes Problem.”

Armer Fauci. Es muss wirklich schwer sein, zu der krassen Erkenntnis zu gelangen, dass man völlig irrelevant ist – ein Niemand, der sich für jemanden hält, und die Lachnummer der Nation.

Mit Ausnahme derer, die an einem extremen Fall des Stockholm-Syndroms leiden, kümmert sich kein vernünftiger, kritisch denkender Mensch auch nur ein Jota darum, was Fauci zu sagen hat. Und doch sagt er es immer wieder, als ob seine Meinung zählt.

Fauci ist in etwa so legitim wie jene nigerianischen Prinzen, die uns früher alle E-Mails mit der Bitte um unsere Bankleitzahlen schickten, damit sie ein geheimes afrikanisches Erbe hinterlegen konnten. Mit anderen Worten: Fauci ist nichts weiter als ein Betrüger, der vorgibt, ein Experte für öffentliche Gesundheit zu sein.

Quelle: Dr. Fauci Says Vaccine Skeptics Pose A Serious Threat To Public Health