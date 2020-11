In Sky-News wird Tacheles gesprochen! Die Menschen müssen sorgfältig nachdenken, bevor sie Donald Trump abschreiben

Es gibt noch viele Fragen zu den US-Präsidentschaftswahlen, die beantwortet werden müssen, sagte Sky News-Moderatorin Rowan Dean. Er fügte hinzu, dass die Menschen sehr sorgfältig nachdenken müssen, bevor sie Donald Trump abschreiben.

“Erstens gibt es alle möglichen anekdotischen Beweise für inakzeptables und betrügerisches Verhalten von Wahlhelfern”, sagte er. Zum Beispiel wurden republikanische Beobachter weggeschickt.

“Darüber hinaus haben sich viele Informanten gemeldet”, so Dean weiter. Einer von ihnen sagte, dass die Stimmenzähler einen Haufen von 50 Biden-Stimmen bis zu 10 Mal gezählt haben.

Er sagte, es gebe auch viele “statistische Unwahrscheinlichkeiten”. So lag Trump beispielsweise in Wisconsin vorn, woraufhin sich mitten in der Nacht – um 3:42 Uhr Ortszeit – plötzlich 143.379 Biden-Stimmen addierten.

Trump wird nicht gewinnen. Dafür habe ich gesorgt.

Seiner Meinung nach sind die “höchst verdächtigen Wahlcomputer und die Unternehmen, die sie herstellen und mit denen sie verbunden sind”, das größte Problem. So heißt es beispielsweise im Handbuch der Wahlcomputer des Dominion, dass die Mitarbeiter die Zahlen anpassen können. Darüber hinaus hätte Eric Coomer, Direktor für Strategie und Sicherheit bei Dominion, den Antifa-Führern bei einem Zoom-Treffen gesagt: “Trump wird nicht siegen. Dafür habe ich gesorgt”.

“Die Wahrheit wird und muss sich schließlich durchsetzen, egal wie unglaublich und unbequem diese Wahrheit für viele, viele Menschen sein mag”, sagte Dean.

Er sagte, die Mainstream-Medien hätten “einen Ausbruch des Vesuvs mit verdächtigen und illegalen Aktivitäten” während der Wahlen völlig ignoriert.

“Trump hatte einen großen Vorsprung, nach dem Dinge passierten, die ich noch nie zuvor bei einer Wahl gesehen habe”, sagte er. “Die Wahllokale wurden aus unerklärlichen Gründen plötzlich geschlossen, es tauchten plötzlich Kisten voller Stimmzettel auf und dann wurde Joe Biden zum Sieger erklärt.

Quelle: Think very carefully before ‘writing Donald Trump off’