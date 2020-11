Ich glaube nicht dass Trump gewinnen wird

armstrongeconomics.com

Ihr Hass auf Trump wird Ihr Verderben sein. Ich glaube NICHT, dass Trump die Wahl rückgängig machen wird. Diese Wahl war so korrupt, dass sie in die Geschichte eingehen wird. Aber Trump wird niemals in der Lage sein, dies rechtzeitig zu beweisen. Mark Zuckerberg und der Rest von BigTech, den Sie entweder unterstützen oder von dem Sie nichts wissen, werden Ihnen zeigen, wie wenig die Verfassung Sie schützen wird. Zuckerberg hatte den Demokraten 400 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um Trump zu stürzen. Wenn Sie glauben, die Neue Weltordnung war nur ein Witz, warten Sie, bis Sie den Great Reset sehen. Es besteht die Gefahr, dass die Wahl für den Senat in Georgia manipuliert wird, und wenn ihnen das gelingt, haben Sie nichts mehr übrig. Dies ist eine globale Agenda. Es ist eine Schande, dass Sie so unwissend darüber sind, was sich international abspielt. Aber sie haben auf Menschen wie Sie gezählt, die niemals hinsehen werden.

Dies ist ein solcher globaler Coup, dass wir die USA in einen Bürgerkrieg…..

Quelle: I do Not Think Trump will Win