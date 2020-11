Griechenland ist ein großes Gefängnis. Die Situation ist unerträglich

Foto: George E. Koronaios CC BY-SA 4.0

Griechenland hat sich in eine Kombination aus 1984 und Animal Farm verwandelt. Das berichtet ein niederländischer Architekt, der dort lebt. “Wir können nirgendwo hingehen, die Situation ist unerträglich.” Ein Schrei der Verzweiflung.

Ich bin Architekt und lebe seit 15 Jahren in Griechenland, wo Mundschutz überall vorgeschrieben ist! Drinnen und draußen, auf der Straße, auf dem Markt, am Strand, überall!

Hier ist alles geschlossen, nur die Supermärkte sind zugänglich, natürlich mit Masken, aber sie dürfen nur Lebensmittel verkaufen, andere Abteilungen sind geschlossen.

Das Leben hier ist darauf reduziert nur im inneren zu bleiben. Um nach draußen zu gehen, benötigen Sie eine Erlaubnis, die Sie nur für begrenzte Aktivitäten erhalten. Mit meinem griechischen Ehemann lebe ich sehr abgelegen, in einem kleinen Bergdorf, in dem wir in “normalen Zeiten” nicht viele Menschen gesehen haben. Jetzt sind wir sehr isoliert, keine Besucher, wir sehen niemanden, können und wollen nirgendwo hingehen. Das schlimmste ist, dass alle stillschweigend die Befehle befolgen.

Es gibt so viel Angst, dass sich niemand rührt. Das Bußgeld für die Nichtbefolgung der Maßnahmen, auch für das Nicht- oder falsche Tragen einer Mundmaske, hat sich zu Beginn dieser 2. Sperre von 150 auf 300 Euro verdoppelt. Viele Gehälter liegen bei etwa 400 oder 500 Euro pro Monat. Die Angst vor einem Bußgeld ist daher groß.

Die Situation ist viel schlimmer als in den Niederlanden. Die Abriegelung betrifft auch alle Schulen, die seit Anfang November geschlossen sind. Bereits am 11. März hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das eine Pflichtimpfung ermöglicht. In den Nachrichten wurde ihm wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und mein Partner musste viel recherchieren, um das Gesetz zu finden. Dies ist getrennt von den Mundmasken, es zeigt an, dass hier mehr los ist.

Die Pflicht zum Tragen einer Maske in Innenräumen, in Geschäften, besteht seit Anfang August. Seit der Wiedereröffnung des Gaststättengewerbes Anfang Juli musste das Betriebspersonal eine Maske tragen, auch im Freien. Was wurde hinzugefügt: Maskenpflicht außerhalb und im Auto (als Mitfahrer sind nur Verwandte erlaubt, und Maximum 2 Personen pro Auto) für alle.

Diese strengen Maßnahmen sollten die Touristen den ganzen Sommer über weitgehend beruhigen. Nun, da die letzten Touristen abgereist sind – unser lokaler Flughafen hat nur noch Flüge von April bis Ende Oktober – müssen wir dem nachkommen.

Ich bin überzeugt, dass das Tragen einer Maske sehr ungesund ist, und dieser Zwang, der einem das Atmen verbietet, ist unerträglich. Wir wohnen eine halbe Autostunde vom Meer entfernt an einem fantastischen, kilometerlangen, inzwischen völlig menschenleeren Strand. Nur dort können wir ohne Masken bleiben, denn wir gehen davon aus, dass die Polizei nicht kommen wird, um nach uns zu sehen. Überall sieht man Polizei in Gruppen, die Kontrollen durchführen.

Es scheint eine Kombination von 1984 und Animal Farm zu sein. Ich habe große Bedenken für die Zukunft. Obligatorische (direkte oder indirekte) Impfung, großer Freiheitsentzug, der bereits stattfindet, alles in allem eine unbewohnbare Welt.

Der angesehene Wissenschaftler Frank Fenner sagte im Jahr 2010, wenige Monate vor seinem Tod, dass die Menschheit innerhalb von 100 Jahren zweifellos aussterben werde.

Ich glaube, er hat Recht. Wir bewegen uns schnell in diese Richtung.

Dies ist die Europäische Union, 2020. Was ist mit uns geschehen? Wie lange werden wir das noch akzeptieren?

Name des Autors ist den Herausgebern bekannt. Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Ademvrij.NU.

Quelle: ‘Griekenland is een grote gevangenis. De situatie is onverdraaglijk’