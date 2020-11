Aufgrund der Corona-Pandemie können wir Weihnachten 2020 nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind. Wie unpassend wäre es daher, dieselben alten Weihnachtslieder wie immer zu singen? Der Postillon hat die Texte beliebter Klassiker aktualisiert und präsentiert die schönsten Corona-Weihnachtslieder:

Zur Melodie von “Ihr Kinderlein, kommet”:

🎵 Ihr Kinderlein, Abstand! Den Abstand einhalt’

Sonst tötet ihr Opa. Er ist ja schon alt.

und wer will in dieser hochheiligen Nacht

am Friedhof rumfrieren bis abends um acht?

–

O seht nicht auf Youtube und in Telegram……