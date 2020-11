Kramt euren Richard Wagner raus, Leute … die Deutschen sind wieder da! Nein, nicht die herzlichen, flauschigen, verweichlichten, friedliebenden Nachkriegsdeutschen … die Deutschen! Ihr wisst, wen ich meine. Die „ich wusste nicht, wohin dir Züge fahren“ Deutschen. Die „ich habe nur Befehle ausgeführt“ Deutschen. Die anderen Deutschen.

Jawoll … diese Deutschen.

Falls es euch entgangen ist: Am 18. November hat das deutsche Parlament ein Gesetz verabschiedet, das sogenannte „Infektionsschutzgesetz“, das die Regierung formell ermächtigt, jede beliebige Verordnung herauszugeben, unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit. Die Regierung hat das eh schon gemacht – Lockdowns angeordnet, Ausgangssperren, Reiseverbote, Demonstrationsverbote, Haus- und Geschäftsdurchsuchungen, jedem befehlen, eine medizinische Maske zu tragen, Dissidenten belästigen und verhaften usw. – aber nun wurde das durch den Bundestag legitimiert, in Gesetz gegossen und vermutlich mit einem dieser offiziellen Stempel abgestempelt, mit denen deutsche Bürokraten so gerne alles abstempeln.

Nun, dieses „Infektionsschutzgesetz“, das durchs Parlament gepeitscht wurde, ist in keinster Weise mit dem „Ermächtigungsgesetz von 1933“ vergleichbar, das der Regierung formell die Befugnis gab, jede beliebige Verordnung unter dem Deckmantel der Behebung der Not von Volk und Reich herauszugeben. Ja, ich gebe zu, das klingt ziemlich ähnlich, aber die Regierung und die deutschen Medien sagen, dass es absolut nicht vergleichbar sei. Und jeder, der das unterstellt, ist ein „rechtsextremer AfD-Extremist“, ein „Neonazi-Verschwörungstheoretiker“, oder ein „esoterischer Impfgegner“, oder etwas in der Art.

Als das Schutzgesetz beschlossen wurde (d.h., das gegenwärtige, nicht das von 1933), da versammelten sich Zehntausende anti-totalitäre Demonstranten auf den Straßen, viele von ihnen trugen das Grundgesetz (d.h., die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland), welches das Parlament gerade außer Kraft gesetzt hat. Sie bekamen es mit Tausenden von Bereitschaftspolizisten zu tun, die die Demonstration für „illegal“ erklärten (weil viele der Demonstranten keine Maske trugen), Hunderte wurden verprügelt und verhaftet, und der Rest wurde mit Wasserwerfern besprüht……hier weiter….