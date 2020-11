Der rechtswidrige Präsident

„ Jeder normale Mann muss manchmal in Versuchung geraten, in die Hände zu spucken, die schwarze Flagge zu hissen und damit anzufangen, Kehlen aufzuschlitzen.“

Jetzt sind fast zwei Wochen seit der korruptesten, manipuliertesten und betrügerischsten Wahl in der Geschichte der USA vergangen. Die künstliche Erhöhung eines fummelnden, schnüffelnden, senilen, leeren Portals, eines trojanischen Pferdes durch milliardenschwere Oligarchen, ihre Silicon-Valley-Techno-Freaks, die Zensurpolizei in den sozialen Medien und die Propaganda-Tröten der Konzernmedien sieht aus, als könnte sie Erfolg haben. Republikanische Doofis wie Romney und sogar die biegsamen Fox News-Talking Heads haben diesen dritten Versuch während dieses laufenden Putsches geduldet wie gehorsame Schoßhunde, die sich so positionieren, dass sie vom Bieten ihrer globalen Oligarchenherren profitieren.