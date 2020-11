Das grüne Gold: Ein Avocadoalbtraum

Grün, cremig und gesund: Die Avocado ist eine Superfrucht. Aber ihre Produktion schadet. Die Bewohner*innen der chilenischen Region Valparaíso erzählen von miesen Arbeitsbedingungen, toten Tieren, verheerenden Umweltschäden – und Gewehren auf Pick-up-Ladeflächen. Beteiligt ist auch ein Schweizer Unternehmen. Eine Recherche.

Grüne Streifen am Horizont. An den Berghängen in der Region Valparaíso, rund eine Stunde nördlich der Hauptstadt Santiago, wachsen seit den 90er-Jahren Avocados für den europäischen Markt. Die ursprüngliche Flora wird dafür plattgewalzt. Stattdessen entstehen in schier unendlich langen Ketten Avocadoplanta….