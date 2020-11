90-jährige Frau entscheidet sich für Euthanasie, anstatt eine weiteren Lockdown zu ertragen

Shutterstock

Eine 90-jährige Heimbewohnerin in Ontario entschied sich im vergangenen Monat dafür, ihr eigenes Leben durch legale Sterbehilfe zu beenden, anstatt die Einsamkeit und Isolation durch weitere Coronavirus-Einschränkungen zu ertragen.

Nancy Russell war nach Angaben ihrer Familie vor der Frühjahrssperre “außergewöhnlich sozial und rüstig” gewesen. Aber nach zwei Wochen, in denen sie nichts anderes tat, als zu sitzen und zu stehen, weil sie in ihrem Zimmer isoliert war, bemerkte ihre Familie einen starken Rückgang ihrer Energie. Ihre Tochter Tory sagte “der Kontakt mit Menschen war für sie wie Nahrung, es war wie Sauerstoff”, und erzählte CTV News, dass sie während ihrer Gefangenschaft “die ganze Zeit einfach nur müde war, weil sie zu wenig stimuliert wurde”.

Russells Tochter sagte auch, ihre Mutter habe immer die Absicht gehabt, “medizinische Hilfe beim Sterben” in Anspruch zu nehmen, aber ihr Glaube, dass eine weitere Inhaftierung unvermeidlich sei, beschleunigte ihren Wunsch, ihr eigenes Leben zu beenden. Ihr erster Antrag wurde abgelehnt, aber ihr zweiter wurde bewilligt, weil “konkretere medizinische Fragen” vorlagen.

Nichtsdestotrotz gab ihre Tochter an, dass die Angst vor weiteren Einschränkungen der Hauptgrund für ihren Wunsch zu sterben war, und sagte: “Sie glaubte einfach nicht, dass sie eine weitere dieser zweiwöchigen Einschließungen in ihrem Zimmer versuchen wollte”.

Dr. Samir Sinha, der Direktor der Geriatrie am Mount Sinai Hospital, der sich im Verlauf der Pandemie für die Rechte der Bewohner von Langzeitpflegeheimen eingesetzt hat, sagte gegenüber CTV News, dass “die Beweislage da draußen tatsächlich besagt, dass diese Einschränkungen unter zu vielen Umständen übermäßig restriktiv sind und tatsächlich unnötigen Schaden verursachen”.

