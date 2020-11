WHO: Dritte Welle Covid im 2021

…es wird so viel Lockdowns geben wie es benötigt um den Great Reset ein zu führen…

Da Europa bereits unter einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen leidet, hat der Gesandte der Weltgesundheitsorganisation, David Nabarro, davor gewarnt, dass es in dieser Region im nächsten Jahr zu einem weiteren Anstieg der Infektionen kommen könnte.

In einem Interview mit der Solothurner Zeitung sagte Nabarro am Samstag, die europäischen Regierungen hätten es versäumt, die “notwendige Infrastruktur” aufzubauen, um das Virus nach der ersten Infektionswelle in diesem Frühjahr unter Kontrolle zu halten.

Jetzt haben wir die zweite Welle. Wenn sie nicht die nötige Infrastruktur aufbauen, werden wir Anfang nächsten Jahres eine dritte Welle haben.

Quelle: 2020 not enough: WHO envoy predicts THIRD WAVE of Covid-19 in Europe next year