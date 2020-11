Waffen der Massentäuschung – So einfach werden wir manipuliert

Einer der am meisten gesehenen Dokumentarfilme auf Netflix ist derzeit The Social Dilemma, ein Exposé darüber, dass die Technologiebranche unser Denken und unser Verhalten in großem und kleinem Ausmaß manipuliert. Und die meiste Zeit sind wir dem gegenüber vollkommen blind.

Diese Unternehmen nutzen die Schwächen unserer zerebralen Programmierung aus; sie verwenden unsere Ängste, unsere Hoffnungen und das Verlangen unseres Gehirns nach Dopamin, um uns das tun zu lassen, was ihre Werbekunden möchten – ob es nun um den Konsum bestimmter Inhalte, den Kauf bestimmter Produkte oder das Wählen eines bestimmten Kandidaten geht.

Das ist ein massives, gesellschaftliches Problem, dem wir nun gerade erst als Gesellschaft gewahr werden. Wie viel mehr Kontrolle haben diese Unternehmen über unsere Gedanken und unser Verhalten als wir derzeit realisieren? Wie viel ist akzeptabel? Wie schützen wir uns in Zukunft?

Zu versuchen, uns von diesen Bemühungen “abzukapseln” wird nicht einfach sein – wie jeder Elternteil weiß, der einmal versucht hat, das eigene Kind einige…..