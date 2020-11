Ungarischer Ministerpräsident: Soros ist einer der korruptesten Menschen der Welt!

breitbart.com

Ungarns Premierminister Viktor Orbán beschimpfte den milliardenschweren Plutokraten George Soros als “einen der korruptesten Menschen der Welt”, nachdem er die Europäische Union aufgefordert hatte, Ungarn und Polen dazu zu bringen, sich den Werten der “offenen Gesellschaft” zu unterwerfen.

“George Soros bedroht Ungarn und Polen”, sagte Premierminister Orbán am Freitag zu Kossuth Rádió und verwies auf die öffentliche Lobbyarbeit des 90-jährigen Erzaktivisten gegenüber der EU, die den konservativ geführten mitteleuropäischen Ländern die Finanzierung entzieht.

“George Soros ist einer der korruptesten Menschen der Welt; er hat eine Menge Politiker in der Tasche, die nun Ungarn und Polen erpressen wollen, um Zugang zu EU-Geldern zu erhalten”, fuhr der ungarische Führer fort und beschuldigte den Milliardär, der “absurde, Aussagen” über sein Land verbreitet.

Soros hatte unter anderem behauptet, dass “Orbán in Ungarn ein ausgeklügeltes kleptokratisches System aufgebaut hat, um das Land aus zu rauben”. Der Betrag, um den er seine Familie und Freunde bereichert hat, ist schwer abzuschätzen, aber viele von ihnen sind überaus wohlhabend geworden”, heißt es in einem kürzlich erschienenen Artikel – nicht ohne ein gewisses Maß an Ironie, wenn man sein eigenes riesiges Vermögen und seine frühere Verurteilung wegen Insiderhandels bedenkt.

Ungarn und Polen stoßen mit dem EU-Establishment und seinen globalistischen Verbündeten zusammen, nachdem sie kürzlich beschlossen haben, ihr Veto gegen den vorgeschlagenen Siebenjahreshaushalt einzulegen, der Bestimmungen enthielt, die sie nach Ansicht des polnischen Justizministers Zbigniew Ziobro auf “politische und institutionalisierte Versklavung” reduziert hätten.

