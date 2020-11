Twitter sagt, es wird Biden @POTUS übertragen, unabhängig vom Wahlausgang

Twitter kündigte am Wochenende an, dass es beabsichtigt, Joe Biden im nächsten Jahr unabhängig vom tatsächlichen Ausgang der Wahl zum ‘@POTUS’ zu machen.

Die Plattform kündigte an, dass sie “sich aktiv darauf vorbereitet, den Übergang der institutionellen Twitter-Konten des Weißen Hauses am 20. Januar 2021 zu unterstützen”.

Zu den Konten, die laut Twitter an Biden übergeben werden sollen, gehören auch @Whitehouse, @VP, @FLOTUS sowie verschiedene andere Konten, die sich auf offizielle Regierungsämter beziehen.

Twitter kündigte auch an, dass sich seine Vertreter in den kommenden Wochen mit Mitgliedern von Bidens “Übergangsteam” treffen werden, um die Übergabe zu besprechen.

Twitter, das die Posts von Präsident Trump aktiv zensiert und gleichzeitig Nachrichten über Joe Bidens potenziell disqualifizierende fragwürdige Geschäfte blockiert hat, kündigte an, dass es das @POTUS-Konto am Tag der Amtseinführung zurücksetzen und Trumps Tweets löschen werde.

Im Laufe des Wochenendes kündigte das Trump-Rechtsteam an, dass es dem Einzug in den Obersten Gerichtshof einen Schritt näher gekommen sei, nachdem ein Bundesrichter eine Klage zur Anfechtung der Wahlergebnisse in Pennsylvania abgewiesen hatte.

