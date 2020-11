Studie zeigt auf, das Big-Pharma schon Milliarden bezahlt hat für ihre illegale Praktiken

childrenshealthdefense.org

Alle großen Pharmaunternehmen verpflichten sich, das Wohlergehen der Menschen zu verbessern. Die Mehrheit setzt jedoch Marketing- und Preisstrategien ein, die dem Wohlergehen der Patienten schaden, um ihr Geschäftsergebnis zu verbessern. Aufgrund dieser Heuchelei rangiert die pharmazeutische Industrie in der Gallup-Rangliste des Rufs der US-Industrie stets ganz unten.

Die Peer-Review-Studie ergab, dass 85% der befragten Pharmaunternehmen schon Strafen zahlten und die meisten seit vier oder mehr Jahren an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Ein Forscher des Belk College of Business untersucht den Preis, den große Pharmaunternehmen für ihre illegalen Praktiken zahlen. Die Studie, die von Denis Arnold, Professor für Management, und Jule und Marguerite Surtman, Distinguished Professor of Business Ethics am Belk College, verfasst wurde, kam zu dem Ergebnis, dass in den vergangenen 13 Jahren die…..

