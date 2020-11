Paris: Demonstranten Jubeln als die Polizei den Helme abnimmt

Foto: kriss_toff CC BY 2.0

An diesem Wochenende gingen in Paris viele Tausende Menschen auf die Straße, um gegen ein Sicherheitsgesetz zu protestieren, das die Verbreitung von Bildern der Gesichter eines Polizisten zeigt. Die Demonstranten sagen, dass das Gesetz die Meinungsfreiheit bedroht. Auch in Städten wie Lille, Rennes, Marseille, Saint-Etienne und Montpellier wurde demonstriert.

Der Gesetzentwurf wurde am Freitagabend im französischen Parlament teilweise verabschiedet. Eine Schlussabstimmung wird Anfang nächster Woche stattfinden. Eine Straftat würde mit einer Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr und einer Geldstrafe von 45.000 Euro geahndet. Das Gesetz drohe Frankreich in eine autoritäre Gesellschaft abgleiten zu lassen so die Demonstranten.

In Paris nahmen die Polizisten ihre Helme ab, während sie von der Menge angefeuert wurden, schreibt RT. Nach dieser symbolischen Geste begannen die Demonstranten laut zu applaudieren, wie die Bilder unten zeigen.

PARIS: Following a standoff gendarmerie police take off their helmets in solidarity with the protesters: pic.twitter.com/9d2tRx5iCX — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 21, 2020

Un cordon de gendarmes enlève les casques pour remettre les calots sous les applaudissements des manifestants et quelques insultes, mais pas toutes les unités. Certains gendarmes et tous les CRS gardent les casques. #21novembre #Article24 #paris #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/jshixsr9JH — actu Paris (@actufrparis) November 21, 2020

