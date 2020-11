Mehr Berichte über Wahlbetrug in den USA als Sie lesen können – Tomatoes Remover Tool

Unhaltbar.

Unhaltbar seien die Behauptungen, es habe in den USA Wahlbetrug gegeben.

Bestenfalls im Kleinen, im ganz Kleinen, so dass es nicht ins Gewicht falle, habe es vereinzelte Fälle von Wahlbetrug gegeben. Ganz wenig.

In keinem Fall sei Wahlbetrug so umfangreich, dass er einen Einfluss auf den Erfolg von Joe Biden haben könnte.

Wer von systematischem Wahlbetrug rede, der vertrete eine Verschwörungstheorie.

Nein, die US-Wahlen, schon weil sie das Ergebnis zeigen, auf das MS-Medien und Linke mit allen Mitteln hingearbeitet haben, diese Wahlen sind korrekt erfolgt.

Derartige Behauptungen kann man nur aufrecht erhalten, weil die Belege dafür, dass es Wahlbetrug in den USA gegeben hat, bislang weit verstreut sind. Die systematischen Belege, die das Legal Team von Donald Trump zu haben behauptet, sind bislang nicht veröffentlicht, so dass man, wenn man die Ansicht, es habe in den USA Wahlbetrug gegeben, belegen will, Einzelfälle sammeln bzw. viel Zeit investieren muss, um zusammenzutragen, was es an Belegen gibt.

Berichte wie diesen hier:…..