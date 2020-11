Joe Biden benutzt gewaltsame Todesfälle an US-Transgender um die Agenda voranzubringen

Der ehemalige Vizepräsident will “sicherstellen, dass jeder Transgender … die Möglichkeit hat, authentisch zu leben, einen existenzsichernden Lohn zu verdienen und mit Würde und Respekt behandelt zu werden”.

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden nutzte die Gelegnheit, die diesjährigen 37 gewaltsamen Todesfälle von Männern und Frauen, die sich als Angehörige des anderen Geschlechts bezeichnen, die Transgender-Agenda voranzubringen.

In einer offiziellen Erklärung erklärte der Vorsitzende der Demokratischen Partei, 2020 sei “das gewalttätigste Jahr seit Beginn der Geschichte” für “die transsexuellen und geschlechtskonformen Gemeinschaften”.

Biden nannte in seiner kurzen Erklärung die Opfer nicht beim Namen, sondern verlagerte den Schwerpunkt auf künftige Gesetze, die der amerikanischen Gesellschaft Transgenderismus in größerem Umfang als bisher aufzwingen werden.

“Am Transgender-Gedenktag ehren wir ihr Leben – und verpflichten uns erneut zu der Arbeit, die uns noch bleibt, um sicherzustellen, dass jede transgender- und geschlechtsunkonforme Person in Amerika die Möglichkeit hat, authentisch zu leben, einen existenzsichernden Lohn zu verdienen und in ihren Gemeinden und an ihren Arbeitsplätzen mit Würde und Respekt behandelt zu werden”, schrieb Biden.

Der abtreibungsgegnerische Demokrat, der sich in der Pressemitteilung als “Präsident elect” Joe Biden bezeichnete, erklärte, dass es eine “Epidemie” von Gewalt gegen “transgender und geschlechtsunkonforme Amerikaner” gebe.

“Transgender-Rechte sind Menschenrechte”, schrieb er.

“An transsexuelle und geschlechtsunkonforme Menschen in ganz Amerika und auf der ganzen Welt: Von dem Moment an, in dem ich als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werde, sollten Sie wissen, dass meine Regierung Sie sehen, Ihnen zuhören und nicht nur für Ihre Sicherheit, sondern auch für die Würde und Gerechtigkeit kämpfen wird, die Ihnen verweigert wurde.

Quelle und mehr Details: Joe Biden uses 37 violent American transgender deaths to advance agenda