Eine Vorhersage: Schwab & Weltwirtschaftsforum werden scheitern

Wir haben also den Computer der uns voraus sagt das die von Schwabs 4. Industrieller Revolution scheitern wird. Er wird eine steile wirtschaftliche Depression auslösen, weil er die Zerstörung von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt anregt. Je früher sich die Menschen erheben und diesen Abriegelungen ein Ende setzen, desto mehr werden wir unsere Welt schützen.

Ich finde es wirklich interessant, wie Klaus Schwab sich für die 4. industrielle Revolution einsetzt und wie die künstliche Intelligenz (KI) die Welt verändern wird, so dass wir sie mitgestalten müssen, indem wir das zerstören, was wir haben, um den Great Reset zu entwerfen. Nur ein Akademiker wäre so arrogant.

Das KI-System, das ich entworfen habe, stammt von einem Programmierer und Händler – nicht von einem akademischen Ökonomen mit Büchertheorien. Ich finde es ironisch, dass die Wirtschaftstheorien, die die Welt im 19. Jahrhundert beherrschten, mit Ausnahme von Marx, praktische Erfahrung hatten. Heute behaupten Akademiker, denen jegliche praktische Erfahrung fehlt, dass sie Abschlüsse haben. Die Welt, die diese Leute zu schaffen versuchen, ist nichts weiter als eine Theorie ohne praktische Erfahrung.

Ich war ein Händler und einer der ersten Hedge-Fonds-Manager, kein….

