Wir leben in einem Schlüsselmoment der Menschheitsgeschichte, so etwas ist noch nie zuvor geschehen. Eine Zeit erheblicher Verwirrung und Instabilität, in der Wahrheit mit Lügen verwechselt wird. Und ob es uns gefällt oder nicht, wir sind Zeugen eines globalen Wandels, der ziemlich tiefgreifend und beispiellos ist. Aber es ist nicht alles negativ und genau darin liegt auf auch eine große Chance.

