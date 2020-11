Die Crypto AG war nicht allein im Dienst ausländischer Mächte. Erstmals lässt sich belegen, dass die CIA mithilfe der Firma Infoguard auch Schweizer Unternehmen abgehört hat.

Der parlamentarische Untersuchungsbericht zur Verschlüsselungs­firma Crypto AG, der gestern veröffentlicht wurde, soll endlich Licht in die Machenschaften der 90er-Jahre bringen, in dieses Jahrzehnt der Geheimnis­tuerei und behördlichen Vertuschung im Schweizer Nachrichtendienst­wesen. Geklärt werden soll mit diesem Bericht vor allem, wer in der Schweizer Politik und bei den Nachrichten­diensten davon wusste, dass der US-amerikanische und der deutsche Geheimdienst mit manipulierten Chiffrier­geräten der Zuger Firma Crypto AG über hundert Staaten abhörten.

Ausgeblendet werden andere wichtige Akteure: Schweizer Firmen, die mit der Crypto AG verbandelt waren, ebenfalls von ausländischen Geheim­diensten kontrolliert wurden und noch heute aktiv sind. Auch sie waren grosse Nummern im Verschlüsselungs­geschäft. Und auch sie sollen von der CIA angeworben worden sein und manipulierte Geräte verkauft haben.

Wie zum Beispiel Infoguard, die Schwesterfirma der Crypto AG.

Während die Crypto AG ihre Verschlüsselungs­geräte…..