Die globalen Kosten der COVID-Pandemie

Während die Kosten der Pandemie erst in den kommenden Jahren wirklich bekannt sein werden, können wir anhand von einigen Aktuellen Hinweisen jetzt schon den Anstieg der Verschuldung auf der ganzen Welt ansehen”.

Mit Blick auf den jüngsten Schuldenbericht des Institute of International Finance, den wir gestern vorgestellt haben, schätzt das IIF, dass die globale Verschuldung bis Ende 2020 auf 277 Billionen US-Dollar (365 %) ansteigen wird, was einem Anstieg von rund 20 Billionen US-Dollar im Jahresverlauf entspricht (nur knapp unter der jährlichen Größe der US-Wirtschaft). Ohne Berücksichtigung der Finanzschulden (bei denen das Risiko einer Doppelzählung besteht) wird die Weltverschuldung im Jahr 2020 um 35 Prozentpunkte des BIP ansteigen.

Laut Reid “ist es schwer zu glauben, dass es in der Geschichte einen größeren globalen Anstieg gegeben hat. Zum Beispiel hatten wir während des Zweiten Weltkrieges keinen stark gehebelten globalen Privatsektor, sondern nur einen starken Anstieg der Staatsverschuldung. Natürlich hat das sinkende BIP diese Zahlen ein wenig erhöht – aber auf der anderen Seite haben viele Länder riesige Kredite, Kreditbürgschaften und Eigenkapitalspritzen angeboten, die sich in diesen Zahlen nicht vollständig niederschlagen werden”.

Für die heutige Ausgabe von Reids “Chart of the Day” hat der Kreditstratege daher beschlossen, diese Anstiege nach Ländern und verschiedenen Wirtschaftssektoren im Jahr 2020 zu betrachten. Die meisten Erhöhungen wurden von Regierungen vorgenommen, aber auch Nicht-Finanzunternehmen haben einen erheblichen Schuldenanstieg zu verzeichnen, was Sinn macht. Die Haushalte wurden etwas stärker abgeschirmt, wahrscheinlich aufgrund umfangreicher Urlaubsregelungen, die sich in den Regierungszahlen niederschlagen und die die endgültigen Zahlen nach Ablauf des Urlaubs nur noch weiter verschlechtern werden.

Die Zahlen sind einfach erschütternd, insbesondere für die fünf Länder an der Spitze, die alle allein im vergangenen Jahr einen Anstieg ihrer Schulden um mehr als 25% (in Schulden/BIP) verzeichnet haben, wobei der Anstieg von 70%+ in Kanada wirklich erschütternd ist.

Mit Blick auf die Zukunft glaubt Reid zwar, dass 2021 ein anständiges Jahr der Impfstoffhoffnungen sein wird, aber irgendwann werden die Schulden anfangen zu stechen. So etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt es nicht, und jemand wird dafür bezahlen müssen. Ob es Anleihegläubiger (negative Renditen) oder Steuerzahler oder eine Kombination aus beidem sein wird, es wird wahrscheinlich eine große Geschichte für die Zeit nach dem Euphoriejahr 2021 sein.