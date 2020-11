Was ist also “Der große Rückzug”?

Das Internet hat in letzter Zeit viel über den “Great Reset” geredet. Dieser Begriff war auf Facebook und Twitter im Trend, und die New York Times veröffentlichte sogar einen Artikel, in dem er als “Verschwörungstheorie” abgetan wurde. Aber es ist definitiv keine Verschwörungstheorie. Ich war entschlossen, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, und ich werde die Fakten nieder schreiben, die die New York Times entweder nicht finden konnte oder sich weigerte, sie mitzuteilen.

Es stellt sich heraus, dass “The Great reset” eigentlich eine Initiative ist, die vom Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufen wurde, um “globale Interessenvertreter dazu zu bringen, bei der gleichzeitigen Bewältigung der direkten Folgen der COVID-19-Krise zusammenzuarbeiten”.

Das Folgende kommt direkt von der offiziellen Website des Weltwirtschaftsforums…

Es ist dringend notwendig, dass die globalen Akteure bei der gleichzeitigen Bewältigung der direkten Folgen der COVID-19-Krise zusammenarbeiten. Um den Zustand der Welt zu verbessern, startet das Weltwirtschaftsforum die Initiative “The Great Reset”.

Deshalb hat die New York Times Fake-News veröffentlicht, als sie uns allen sagte, dass “The Great Reset” nur eine “Verschwörungstheorie” sei, und sie schulden uns allen eine große Entschuldigung.

Nach Ansicht des Weltwirtschaftsforums ist “The Great Reset” eine “einzigartige Gelegenheit” für die führenden Politiker der Welt, “den künftigen Zustand der….

