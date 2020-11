Schweiz noch ohne Lockdown

Die Schweiz ist nun eines der letzten Länder Europas ohne Lockdown. Bis Oktober gab es noch keine Jahresübersterblichkeit, seit November steigen die Todesfälle indes wieder deutlich an und erreichen die Spitzenwerte der stärksten Grippewellen der letzten Jahrzehnte (siehe Grafik oben; 1969: Hongkong-Grippe), wiewohl in einer heute deutlich älteren Bevölkerung: das Medianalter der Schweizer Corona-Todesfälle liegt bei 86 Jahren (ca. 50% in Pflegeheimen).

Bei Personen unter 65 Jahren besteht wie schon im Frühjahr keine Übersterblichkeit. Bei gesunden Personen im Schul- und Arbeitsalter verläuft Covid-19 im Allgemeinen mild bis moderat, obschon…..