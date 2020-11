Für Europa wird es ein böses Erwachen geben

Die europäische herrschende Klasse sabbert über die Aussichten auf eine Harris/Biden-Präsidentschaft. Die Bürokraten, die die Europäische Union leiten, und die Globalisten, die hinter ihnen stehen, sind sich sicher, dass nach dem Wegfall von Donald Trump alles wieder so sein wird wie in der bequemen Zeit vor Trump. Papa Yankee wird wieder klaglos eine schützende Decke der Sicherheit über Europa werfen und in seinem Wohlwollen die Augen vor den unfairen Handelsvereinbarungen verschließen, die Europa so zugute kommen.

Mit dieser Ansicht gibt es zwei Probleme.

Erstens ist es alles andere als sicher, dass Joe Biden im Januar als Präsident vereidigt wird. Da es immer mehr Beweise für Wahlbetrug und Stimmenraub der Demokraten gibt, trübt sich diese Aussicht. Die bloße Möglichkeit, dass…..

Quelle: A Rude Awakening Coming To Europe