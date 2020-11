Führender kanadischer Gesundheitsexperte empört über die Reaktion der Regierung auf COVID

childrenshealthdefense.org

Dr. Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP, CEO und medizinischer Direktor von Western Medical Assessments, sprach auf der Sitzung des Ausschusses für Gemeinde und öffentliche Dienste des Stadtrats von Edmonton am 13. November über die Bestrebungen der Stadt, ihre gesichtsbedeckende Satzung zu erweitern. Er war als Redner Nummer 95 auf der Tagesordnung der Sitzung aufgeführt.

Hodkinson wurde an der Universität Cambridge im Vereinigten Königreich ausgebildet. Er ist Ex-Präsident der Pathologiesektion der Ärztekammer.

Er war Vorsitzender des Prüfungsausschusses und der Pathologie des Royal College of Physicians of Canada in Ottawa, Kanada.

Hier nun die Übersetzung des Videos.

Ich danke Ihnen vielmals. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich die Gelegenheit habe, in dieser sehr wichtigen Angelegenheit zu Ihnen zu sprechen. Was ich sagen werde, ist laienhaft und unverblümt. Es ist eine Gegenerzählung, und damit Sie mich nicht sofort für einen Quacksalber halten, werde ich meine Referenzen kurz umreißen, damit Sie verstehen können, woher ich in Bezug auf die Wissensbasis in all dem komme.

Ich bin Facharzt für Pathologie, wozu auch die Virologie gehört. Ich wurde an der Universität Cambridge im Vereinigten Königreich ausgebildet. Ich bin der Ex-Präsident der Pathologie-Sektion der Ärztekammer. Zuvor war ich Assistenzprofessorin an der Medizinischen Fakultät und habe viel gelehrt. Ich war Vorsitzender des Prüfungsausschusses und der Pathologie des Royal College of Physicians of Canada in Ottawa, aber mehr noch, ich bin derzeit Vorsitzender eines Biotechnologieunternehmens in North Carolina, das den COVID-19-Test verkauft.

Und [unhörbar] könnte man sagen, ich weiß ein wenig über all dies. Das Fazit ist einfach: Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von den Medien und Politikern angetrieben wird. Das ist empörend. Das ist der größte Schwindel….

Quelle: Leading Canadian Health Expert Outraged at Government Response to COVID