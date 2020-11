Die nächste Französische Revolution?

Am Samstag den 21. November 2020, hat in Paris ein massiver Protest stattgefunden. Dieser findet auf dem Menschenrechtsplatz beim Trocadero in Paris statt. Die Demonstranten versammelten sich, um gegen das so genannte Gesetz zur “globalen Sicherheit” in Frankreich zu protestieren.

Das Gesetz zur “globalen Sicherheit” wurde am Freitagabend von der französischen Nationalversammlung verabschiedet. Es verbietet die Verbreitung von Bildern, in denen Polizisten oder Gendarmen persönlich identifiziert werden können, was die Brutalität der Regierung gegenüber dem Volk unterdrücken soll. Dies ist nicht nur eine Gefahr für die Pressefreiheit, sondern auch für die Menschenrechte. Die Gesetzesvorlage muss nun vom Senat verabschiedet werden.

Dies zeigt, dass Republiken keineswegs besser sind als tyrannische Regierungsformen unter irgendeinem anderen Etikett. Wir wählen angeblich Menschen, die uns repräsentieren, aber sie repräsentieren immer die…..

Quelle: The Next French Revolution?

