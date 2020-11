Zunehmend drakonische Lockdown-Maßnahmen führen in Europa zu Massenbewegungen

Anti-Lockdown-Proteste in ganz Europa und die Zunehmend drakonische Lockdown-Maßnahmen, wirtschaftliche Not und weitreichende Polizeibefugnisse lassen das Vertrauen der Öffentlichkeit schwinden und untergraben die öffentliche Geduld.

Da die angebliche “zweite Welle” der Coronavirus-“Pandemie” in den letzten Wochen in Europa um sich greift, haben sich viele Regierungen begeistert ihrer totalitären Seite zugewandt und sich neben neuen Abriegelungsmaßnahmen weitreichende neue “Notstandsbefugnisse” eingeräumt.

Die Öffentlichkeit war dieses Mal deutlich weniger kooperativ. Sie rebelliert gegen die scheinbar willkürlichen Beschränkungen, die weder von der Wissenschaft noch vom gesunden Menschenverstand unterstützt werden. Auf dem ganzen Kontinent hat es Proteste gegeben.

Deutschland

Tausende Menschen haben sich in den letzten Tagen in Berlin versammelt und gegen die Verabschiedung eines neuen Abriegelungsgesetzes durch die Regierung Merkel protestiert. Die Polizei richtete Wasserwerfer auf die Menschenmassen, fast 200 Menschen wurden festgenommen.

Der Mainstream berichtete von “Hunderten” von Demonstranten, aber wie Bilder deutlich zeigen, waren es eher Zehntausende:



Spanien

Nachdem der spanische Premierminister Pedro Sanchez Ende Oktober den sechsmonatigen Ausnahmezustand ausgerufen hatte, kam es im ganzen Land zu tagelangen Protesten.

In Barcelona, das aufgrund der brutalen Unterdrückung des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums bereits eine Brutstätte der Regierungsfeindlichkeit war, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Bereitschaftspolizei und Demonstranten.

Frankreich

Emmanuel Macrons brandneues “Umfassendes Sicherheitsgesetz”, von den Protestierenden als “Knebelgesetz” bezeichnet, würde die französische Polizei weiter militarisieren und es gleichzeitig zu einem Verbrechen machen, das Image von Polizeibeamten einzufangen oder zu verbreiten. Es ist in Form von wütenden Märschen durch Städte im ganzen Land auf heftigen Widerstand gestoßen.

Protesters across France took to the streets after a law called the Global Security Bill was passed, which outlawed taking photos of police that could be used to expose an officer’s identity. https://t.co/KQjtfWpXhU #StopLoiSecuriteGlobale #StopTheGlobalSecurity pic.twitter.com/WYpy0BCbLU

Macrons Regierung greift seit jeher die bürgerlichen Freiheiten an, und als Reaktion auf seine “Reformen” kam es seit über einem Jahr zu massiven Protesten der Gilets Jaunes.

Italien

Die Anti-Blockade-Proteste in Italien erreichten Ende Oktober einen Fieberpegel und waren wahrscheinlich die umfangreichsten auf dem Kontinent. Es kam zu Aufmärschen in Dutzenden von Städten im ganzen Land, darunter Rom, Neapel, Genua und Bologna.

BOLOGNA, ITALY: The conscience of a country’s population standing against their politicians speaks through this woman who says her life has been destroyed by lockdowns & has nothing to eat or to feed her 3 year old child:pic.twitter.com/84MEBgglkV

— Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) October 29, 2020