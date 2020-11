The Great Reset – Der weltweite Große Neubeginn – Was ist geplant? – Frank Köstler

“Die Katze ist aus dem Sack! So stellt man sich die für uns geplante Zukunft also vor und gibt ihr zugleich einen Namen: „The great Reset“, titelt die „Times“ mit einer Auflage von 3,2 Millionen Exemplaren in ihrer Novemberausgabe 2020. Es ist also nicht die Zeit der „Great Pandemic“, kein neuer schwarzer Tod, nicht eine Neuauflage der schwarzen Pest oder des unsichtbaren Todes – sondern der „Great Reset“, der große Neubeginn.

Es soll ein großer, globaler Neubeginn sein, geplant und geformt von einer selbsternannten Elite, dem „world economic forum“ oder Weltwirtschaftsforum. Ein Zusammenschluss der 1000 umsatzstärksten Firmen auf dem Planeten. Reset und anschließender Neustart in wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Grund genug für eine Umschau, wie denn nun diese Zukunft aussehen soll. Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, hat es in seinem Buch “Covid 19 – The Great Reset” im Juli 2020 formuliert.