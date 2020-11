Südaustralien hat seine drakonische Abriegelung aufgehoben

Archiv-Foto: Die Woodville Pizza Bar in Woodville South, Australien © Twitter-Screenshot; (R) Mitarbeiter einer Kontaktverfolgungseinrichtung spüren Coronavirus-Infektionen auf © Reuters / Denis Balibouse

Nur einen Tag später, soll die Sperre wieder aufgehoben werden, nachdem die Behörden zugegeben hatten, dass die einzige Person, die die Entscheidung ausgelöst hatte, gelogen hatte.

Der Premierminister von Südaustralien, Steven Marshall, gab den explosiven Fund während einer Pressekonferenz am Freitag bekannt und sagte, dass die fragliche Person die Kontaktverfolgungsbeamten absichtlich irregeführt habe. Die Person sagte, dass er nur einmal eine Pizzeria besucht habe, die mit einem lokalen Ausbruch in Verbindung steht, arbeitete er in Wirklichkeit in der Einrichtung und hatte dort während des fraglichen Zeitraums mehrere Schichten verbracht.

