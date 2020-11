Spanien bereitet sich darauf vor bis Juni 2021 mehr als 35 Millionen Bürger zu impfen

Die Regierung will am Dienstag ihren Plan freigeben, “einen wesentlichen Teil der Bevölkerung” vor dem Sommer zu impfen.

Diese Strategie der Massenimpfung wird in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 durchgeführt, bezieht sich aber nicht auf ein bestimmtes pharmazeutisches Labor

Pedro Sánchez kündigte in La Rioja an, dass sie am kommenden Dienstag dem Ministerrat einen vollständigen Impfplan vorlegen werden, der einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 einbezieht. Spanien und Deutschland werden die ersten Länder in Europa sein, die eine solche Strategie umsetzen, um einen bedeutenden Prozentsatz ihrer Bürger mit COVID-19 zu impfen.

Minister Salvador Illa hat einen Horizont von 10 Millionen geimpften Menschen bis Mai festgelegt, aber das “Ideal” in Bezug auf die Durchimpfung liegt über einen längeren Zeitraum zwischen 70 und 75% der Bevölkerung. Außerdem hängt alles davon ab, dass die Pharmaunternehmen die Fristen einhalten, obwohl erwartet wird, dass sie bis Januar grünes Licht von der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten haben.

