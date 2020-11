So kann man einen positiven Corona-Test und Quarantäne vermeiden

Es gibt mehrere Möglichkeiten in Quarantäne geschickt zu werden. Eine davon ist ein positiver PCR-Test, die andere ist K1-Kontakt zu einem Infizierten zu sein. Das allerdings nicht in allen Ländern, in Portugal reicht das nach dem Urteil eines Berufungsgerichtes nicht mehr aus, da ist auch eine ärztliche Diagnose erforderlich, da der PCR-Test zu Recht als unzuverlässig erkannt wurde. Was kann man aber bei uns machen um sich vor einer unerwünschten Quarantäne zu schützen?