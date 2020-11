Polizei in Südaustralien: Sie dürfen Ihr Haus nicht verlassen um mit dem Hund spazieren zu gehen oder sich zu bewegen

Die südaustralische Polizei möchte ihre Bewohner wissen lassen, dass es illegal ist, das Haus zu verlassen, um sich zu bewegen oder mit dem Hund spazieren zu gehen.

Hi Andrea, You cannot leave the house to walk the dog or to exercise.

Die Polizeibehörde reagierte auf eine Anwohnerin, die angeblich versucht, ihren Ehemann davon abzuhalten, mit dem Hund spazieren zu gehen, weil dies “gegen das Gesetz” verstößt. Alles aufgrund eines Virus mit einer Überlebensrate von 99,9 Prozent (oder mehr).

Zum Vergleich: Der Bundesstaat Südaustralien hat kürzlich eine sechstägige Zwangssperre verhängt. Australien selbst hat in den vergangenen Monaten aufgrund seiner außergewöhnlich strengen Sperrmaßnahmen und der strengen Durchsetzung Schlagzeilen gemacht.

South Australians will pause and create a 6 day circuit breaker that will enable us to get ahead of the Parafield Cluster.

This means all non-essential workers must stay home and only leave for groceries and medical supplies.

We are doing this to keep SA safe and strong. pic.twitter.com/qbSvfIrkvX

— Steven Marshall, MP (@marshall_steven) November 18, 2020