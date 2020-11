Internetkonzerne zensieren russische Medien – Verbietet Russland demnächst YouTube & Co?

Weil die Internetkonzerne russische Medien und User immer stärker zensieren oder in ihrer Reichweite behindern, wurde in Russland nun ein Gesetz eingebracht, dass Strafen für ein solches Verhalten vorsieht – bis hin zur Sperrung der sozialen Netzwerke in Russland.

Sollte dieses Gesetz angenommen werden – und danach sieht es aus – dürfte der Aufschrei in den westlichen Medien gigantisch werden: Wir werden dann erfahren, dass Russland das Internet zensiert, weil es YouTube oder Facebook verbietet. Die Gründe für das Gesetz werden die westlichen…..

KenFM endgültig von YouTube gesperrt KenFM hat auf seiner Seite bekannt gegeben, dass YouTube den Kanal endgültig gesperrt hat. Nachdem auch schon diverse andere Kanäle der freien Medien bei YouTube gesperrt oder verwarnt wurden, ist zu erwarten, dass YouTube die kritischen Medien in den nächsten Wochen komplett entfernt. Ich rufe daher alle, die bisher Videos von KenFM, NuoViso und anderen geschaut haben, deren Seiten zu den Favoriten hinzuzufügen und regelmäßig zu besuchen. Die Tatsache, dass die YouTube-Zensur die Kanäle….