Hof Steht Auf – Demonstration und Spaziergang am 21.11.2020

Liebe wird aus Nähe gemacht.

In Zeiten, in denen es notwendig ist, für Freiheit, Grundrechte und Demokratie aufzustehen, geraten viele wichtige Themen in den Hintergrund. Schutzbedürftige Menschen zum Beispiel, die durch die strengen Corona-Maßnahmen isoliert wurden und seit Beginn diesen Jahres einen seltsam fremden Alltag zu bewältigen haben, verdienen genauso viel Aufmerksamkeit, wie unser Grundgesetz.

Am Samstag, den 21.11.2020 werden deshalb angstfreie Menschen einen Pack Liebe, Zuneigung und Empathie aus dem Schrank holen, das Sofa verlassen und gemeinsam zu einem Seniorenheim spazieren – selbstverständlich nach allen gültigen Hygiene-Regeln. Dort möchten wir in einem symoblischen Akt allen Pflegern und Bewohnern zeigen, dass auch in Krisenzeiten an sie gedacht und für ihre Rechte demonstriert wird.

Wenn wir eine Menschheitsfamilie sind, dann lasst uns auch wie eine Familie miteinander umgehen – auch und gerade in Ausnahmesituationen. Alle Leben zählen.

