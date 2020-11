Ein Lockdown ist die Gesamtheit verschiedener Maßnahmen, die öffentliches Leben beschränken und die Bevölkerung weitgehend dazu zwingen, zuhause zu bleiben. Angesichts der schwerwiegenden Negativfolgen für Demokratie, Wirtschaft und die psychosoziale Gesundheit von Millionen Menschen fragt sich: Warum spielen so viele Politiker weltweit dabei mit? Auffällig ist ja, dass das gesteigerte Interesse der Politik an der Gesundheit der Bevölkerung sehr plötzlich aufkeimte. Zuvor hatten Amtsträger eher an Maßnahmen mitgewirkt, die diese Gesundheit gefährdeten. Auch wären Lüge und Betrug innerhalb der politischen Kaste nichts völlig Neues in der Menschheitsgeschichte. Könnte es also sein, dass hinter dem Lockdown-Eifer der Regierenden noch weiter gehende Interessen stecken?