Die Vereinten Nationen und die Ursprünge von “The Great Reset”

mises.org

Seit den 1990er Jahren haben die Vereinten Nationen mit der Agenda 2021 und der Agenda 2030 mehrere umfassende Initiativen für ein globales Kontrollsystem unternommen. Die Agenda 2030 wurde 2015 von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie lancierte ihren Entwurf für den globalen Wandel mit dem Aufruf, siebzehn Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs) zu erreichen. Das Schlüsselkonzept ist die „nachhaltige Entwicklung“, zu der die Bevölkerungskontrolle als entscheidendes Instrument gehört.

Vor etwa 24 Jahrhunderten kam der griechische Philosoph Platon auf die Idee, Staat und Gesellschaft nach einem ausgeklügelten Plan zu errichten. Platon wollte „weise Männer“ (Philosophen) an der Spitze der Regierung haben, aber er machte auch deutlich, dass seine Art von Staat eine Umgestaltung der Menschen erfordern würde. In der Neuzeit wollen die Befürworter des allmächtigen Staates Platons Philosophen durch den Experten ersetzen und den neuen Menschen durch Eugenik schaffen, was man heute Transhumanismus nennt. Die Vereinten Nationen und ihre verschiedenen Unterorganisationen spielen eine zentrale Rolle in diesem Projekt, das mit dem Projekt der Agenda 2030 und des „Großen Reset“ seinen jetzigen Stand erreicht hat.

Der Kampf um eine Weltregierung

Der „Great Reset“ kam nicht aus dem Nichts. Die ersten modernen Versuche, eine globale Institution mit Regierungsfunktion zu schaffen, wurden von der Regierung von Woodrow Wilson unternommen, der von 1913 bis 1921 als US-Präsident fungierte. Unter der Inspiration von Colonel Edward Mandell House, dem Hauptberater und besten Freund des Präsidenten, wollte Wilson ein Weltforum für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg einrichten. Doch der Plan einer amerikanischen Beteiligung am Völkerbund scheiterte, und der Drang nach Internationalismus und der Errichtung einer neuen Weltordnung ging in den Roaring Twenties zurück.

Eine neue Bewegung hin zur Verwaltung einer…..

Quelle: The United Nations and the Origins of “The Great Reset”