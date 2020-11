“Die nackte Wahrheit über 5G”: Niederländische Bürger produzieren Video, um an ihren Premierminister zu appellieren

Die Mehrheit der Wissenschaftler weltweit ist gegen den 5G-Einsatz. Städte weltweit UND ganze Länder haben Maßnahmen ergriffen, um den Einsatz zu verbieten, zu verzögern, zu stoppen und einzuschränken, sowie Moratorien zu erlassen.

Seit 2018 gibt es Berichte über Menschen und Tiere mit Symptomen und Krankheiten, in denen 5G installiert wurde. Natürlich strahlen auch andere drahtlose Quellen schädliche Strahlung aus. Letztes Jahr warnte die Weltgesundheitsorganisation, dass hohe Werte elektromagnetischer Felder bei einem bedeutenden Teil der Bevölkerung zu Gesundheitsproblemen führen könnten.

Überall appellieren die Bürger an ihre Gesetzgeber, den Einsatz zu stoppen. Diese niederländischen Bürger scheuen sich in ihren Bemühungen nicht.

5B-Burger

“5Burgers” ist eine niederländische Initiative, die im Mai 2020 gestartet wurde, um den niederländischen Premierminister Mark Rutte zu erreichen, der die “nackte Wahrheit” über 5G enthüllte. Video hier….



Wählen Sie Gesundheit! Wir sind einfach Bürger.

Bürger, die sich selbst informieren, Bürger, die aufmerksam sind, Bürger, die eine Gesellschaft bilden wollen, in der die Menschen in guter Gesundheit und Zufriedenheit im Gleichgewicht mit der Natur leben. Mit diesem Video wollen wir den Ministerpräsidenten der Niederlande kritisch (aber wirklich sehr kritisch) auf die möglichen Gefahren der elektromagnetischen Strahlung aufmerksam machen, der wir jetzt ausgesetzt sind, und auf die Strahlung der 5G. In dem Video erzählen wir mehr über die Bedenken unabhängiger Wissenschaftler, die Ergebnisse unabhängiger Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen der Strahlung und die Interessen der ICNIRP für 5G.

Der Brüsseler Umweltminister nimmt seine Verantwortung klar wahr, indem er den 5G-Stand nicht erhöht und sich für die Gesundheit der Bürger entscheidet. Es ist mehr Forschung nötig, die zu offensichtlich ist, um sie nicht zu sehen. Herr Rutte muss das erkennen. Helfen Sie mit, diese Botschaft zu Rutte zu bringen, indem Sie sie mit so vielen Menschen wie möglich teilen!

Die Niederlande haben gerade einen 5G-Bericht herausgegeben, in dem empfohlen wird, die Strahlungsniveaus zu messen und auch davon abgeraten wird, das 26-GHz-Frequenzband für 5G zu nutzen, “solange die potenziellen Gesundheitsrisiken nicht untersucht worden sind”.

Über 600 Städte in Italien haben beschlossen, 5G zu stoppen, ebenso wie Städte in ganz Europa, wie Trafford, Grossbritannien, Lille, Frankreich, Ormidia, Zypern, Balchik, Bulgarien. Die Pancyprian Medical Association und das Cyprus National Committee on the Environment and Child Health haben dem Parlament ihr Positionspapier “The Risks to Public Health from the Use of the 5G Network” übermittelt. Bermuda hat das 5G-Netz in Erwartung eines Berichts über die Sicherheit gestoppt. Der Bericht der Schweiz über die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G führte dazu, dass sich das Parlament trotz massiver Lobbyarbeit der Industrie weigerte, die Strahlungsgrenzwerte zu lockern.

Quelle und mehr Details: “The Naked Truth About 5G”: Dutch Citizens Produce Video to Appeal to Their Prime Minister