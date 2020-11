Bill Gates über Maskenverweigerer: “Wir bitten Sie (auch), Hosen zu tragen!”

Für Maskenverweigerer hat Bill Gates angesichts der Corona-Pandemie kein Verständnis und nutzt seinen neuen Podcast zur Aufklärung.

Rashida Jones (r.) und Bill Gates (l.) (Bild: Bill Gates (Screenshot)

In dem neuen Podcast “Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions” hat der Microsoft-Mitgründer und Philanthrop Bill Gates starke Kritik an Maskenverweigerern geübt.

In der ersten Folge des neuen Podcasts suchte er zusammen mit Schauspielerin, Drehbuchautorin und Sängerin Rashida Jones und dem US-Immunologen und Direktor des US-amerikanischen Forschungszentrums National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Anthony Fauci Antworten auf die Frage “What will the world look like after COVID-19?”.

Angesichts der hohen Todeszahlen in den USA zeigte Gates Unverständnis….